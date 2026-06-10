Волонтеры рассказали, чьи останки обнаружили на снимках при поисках Усольцевых

Останки, которые нашли в районе поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, оказались животного происхождения. Об этом сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт» в своей группе во «ВКонтакте».
Там напомнили, что в период с 4 по 9 июня добровольцы отряда участвовали в поисках семьи Усольцевых. В условиях труднодоступности многих участков Кутурчинского Белогорья отряд достаточно активно использовал БПЛА.
Значительная часть территории обследовалась методом фотограмметрии. В «ЛизаАлерт» рассказали, что серия перекрывающихся аэрофотоснимков позволяет создавать высокоточные ортофотопланы. Данный подход помогает детально изучать обширные участки и выявлять объекты, которые могут остаться незамеченными при визуальном осмотре с земли.
Позднее снимки обрабатывались нейросетью. Обнаруженные на них костные останки после проверки пешими группами оказались животного происхождения, подытожили в «ЛизаАлерт».
Ранее стало известно, что поиски пропавших в конце сентября 2025 года Усольцевых вновь приостановили. Это необходимо для анализа проведенных поисковых работ.