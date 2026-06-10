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3D-графике и анимации будут обучать в нижегородской Школе креативных индустрий

Старт приемной кампании в Школу креативных индустрий на базе хорового колледжа объявили в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Старт приемной кампании в Школу креативных индустрий на базе хорового колледжа объявили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Документы будут принимать до 19 июля. Для абитуриентов от 12 до 17 лет будет доступно 120 бюджетных мест. Предлагается шесть направлений обучения — звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные технологии VR и AR.

Преподавать школьникам будут звукорежиссер Михаил Демин, дизайнер и специалист НИУ ВШЭ Андрей Овцынов и другие. По итогам двухлетнего обучения будет сформировано творческое портфолио.

Для участия в конкурсе на поступление нужно заполнить анкету и записать видеовизитку. Во время второго этапа приемной кампании с 20 по 31 июля будут проходить творческие собеседования. Финальные списки поступивших обнародуют 17 августа.

Напомним, шесть новых образовательных кластеров создадут в Нижегородской области в 2027 году.