3D-графике и анимации будут обучать в нижегородской Школе креативных индустрий

Документы будут принимать до 19 июля. Для абитуриентов от 12 до 17 лет будет доступно 120 бюджетных мест. Предлагается шесть направлений обучения — звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные технологии VR и AR.