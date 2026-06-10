Амурским тиграм, подаренным Россией Казахстану, дали имена

АЛМА-АТА, 10 июн — РИА Новости. Четырем амурским тиграм, переданным Россией Казахстану в конце мая для восстановления популяции этих животных, по согласованию сторон дали имена, символизирующие сотрудничество двух стран и связь с природой Центральной и Восточной Азии, сообщает пресс-служба казахстанского министерства экологии и природных ресурсов.
«В рамках совместного решения казахстанской и российской сторон тиграм даны имена, символизирующие сотрудничество двух стран и историческую связь проекта с природой Центральной и Восточной Азии», — говорится в сообщении ведомства.
Один из тигров получил кличку Амур — по названию реки на Дальнем Востоке России и природного ареала амурского тигра. Тигрице дали имя Умит, что в переводе с казахского означает Надежда. Тигренка-самца назвали Туран — по историческому названию региона Центральной Азии, а тигренку-самке дали имя Уссури — по названию реки на российском Дальнем Востоке.
В министерстве напомнили, что тигров после прибытия в Казахстан разместили в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата Иле-Балхаш на юге страны, где они проходят адаптацию под наблюдением специалистов и ветеринаров. По данным ведомства, хищники успешно осваиваются в новых условиях, их состояние оценивается как стабильное.
«В дальнейшем после завершения периода адаптации и комплексной оценки состояния животных планируется их подготовка к выпуску в естественную среду обитания. Перед выпуском тигры будут оснащены спутниковыми ошейниками, что позволит осуществлять постоянный мониторинг их перемещений и обеспечит оперативное сопровождение специалистов», — говорится в сообщении.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала четырех амурских тигров из Хабаровского края. Президент РФ Владимир Путин назвал проект «примером партнерства в природоохранной сфере» двух стран.