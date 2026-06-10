Амурским тиграм, подаренным Россией Казахстану, дали имена

Один из тигров получил кличку Амур — по названию реки на Дальнем Востоке России и природного ареала амурского тигра. Тигрице дали имя Умит, что в переводе с казахского означает Надежда. Тигренка-самца назвали Туран — по историческому названию региона Центральной Азии, а тигренку-самке дали имя Уссури — по названию реки на российском Дальнем Востоке.