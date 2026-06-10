Экс-капитан ФК «Пари НН» Кирилл Гоцук стал игроком тульского «Арсенала»

Добавим, что тренером вратарей тульского клуба стал Анатолий Рожков, который в конце 90-х годов выступал за «Торпедо-Викторию» (Нижний Новгород). Уже в качестве наставника он работал в «Крыльях Советов», «Химки», «Торпедо» и «Енисей».