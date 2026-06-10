Экс-капитан ФК «Пари НН» Кирилл Гоцук стал игроком тульского «Арсенала»

33-летний Кирилл Гоцук, выступавший за нижегородский клуб с 2020 по 2025 годы, подписал контракт с клубом первой лиги тульским «Арсеналом».
После не самого удачного опыта в турецком чемпионате зимой Кирилл Гоцук вернулся в Россию, проведя этой весной 12 матчей за московское «Торпедо». В «Арсенал» уроженец города Елец перешёл на правах свободного агента.
Добавим, что тренером вратарей тульского клуба стал Анатолий Рожков, который в конце 90-х годов выступал за «Торпедо-Викторию» (Нижний Новгород). Уже в качестве наставника он работал в «Крыльях Советов», «Химки», «Торпедо» и «Енисей».