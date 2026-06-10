Собянин сообщил о завершении реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в 2022 году была проведена комплексная реабилитация парка Покровское-Стрешнево, Щукинского парка и Всехсвятской рощи. После чего было принято решение о реставрации усадьбы, включая господский дом с оградой с башенками в замковом стиле и оранжерею. После завершения реставрации ведется работа по приспособлению исторических объектов к современному использованию. Планируется, что вскоре, спустя почти 100 лет, усадьба вновь будет открыта для посещения. В ней начнет работу новый негосударственный культурный центр с выставочными и концертными залами, лекторием, библиотекой, фотостудией, зимним садом и рестораном в оранжерее.