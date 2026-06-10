Собянин сообщил о завершении реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево

«Несколько лет назад усадьба была не в таком красивом состоянии, еще бы несколько лет, и мы вообще ее потеряли, она была в аварийном состоянии, часть помещений сгорела. Сейчас (усадьба, после реставрации — прим. ТАСС) как новенькая», — сказал мэр, общаясь с участниками конкурса «Мой рисунок — наследие моего района».
Собянин напомнил, что усадьба Покровское-Стрешнево — одна из старейших в Москве. Теперь, после завершения работ, у обновленной усадьбы можно будет проводить мероприятия, дети-участники конкурса смогут рисовать. Также вокруг усадьбы есть парк, который ранее был благоустроен и отреставрирован.
Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в 2022 году была проведена комплексная реабилитация парка Покровское-Стрешнево, Щукинского парка и Всехсвятской рощи. После чего было принято решение о реставрации усадьбы, включая господский дом с оградой с башенками в замковом стиле и оранжерею. После завершения реставрации ведется работа по приспособлению исторических объектов к современному использованию. Планируется, что вскоре, спустя почти 100 лет, усадьба вновь будет открыта для посещения. В ней начнет работу новый негосударственный культурный центр с выставочными и концертными залами, лекторием, библиотекой, фотостудией, зимним садом и рестораном в оранжерее.
В ходе работ специалисты воссоздали исторический облик ансамбля усадьбы. Так, во время реставрационных работ в главном доме, в частности, была выполнена реставрация кирпичной кладки фасада, проведены работы по восстановлению белокаменных и мраморных деталей, балконов и лестниц, обновлен сохранившийся и воссоздан утраченный лепной декор, отреставрированы изразцовые камины, парадная лестница с фигурами Тритонов. В оранжерее была проведена реставрация кирпичной кладки и белокаменных деталей фасада, восстановлен железобетонный свод и деревянные перекрытия, воссоздан купол со шпилем, на крыльцах восстановлена конструкция остекления и скатная кровля со слуховыми окнами, раскрыты заложенные исторические дверные проемы в интерьере.
Скульптуре «Гермес с младенцем Дионисом» и обелиск перед входом было выполнено восполнение утрат, докомпоновка, огрунтовка и окраска монументов, укрепление фундаментов. Во время реставрации ограды с парадным въездом, наугольными башенками и двухъярусной западной башней была проведена реставрация металлических ворот, выполнена штукатурная отделка стен двухъярусной западной башни, ее свода, потолков, откосов оконных и дверных проемов, а также реставрация деревянных ворот; кроме того, по архивным фото и чертежам был воссоздан регулярный сад — восстановлены надпочвенный покров, цветники и липовые посадки. Вдоль аллей установили торшеры светильников в историческом стиле.