В Красноярском крае построят два дома для переселения из аварийного жилья

В Ачинске начнется строительство двух восьмиэтажных домов для переселения жителей из аварийного жилья. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края.
Дома возведут на улице Декабристов по программе переселения граждан из аварийного жилья нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Строительство стартует в этом году.
В новых домах запланировали 270 квартир. Среди них 147 однокомнатных, 105 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и 2 четырехкомнатные. Жилье предназначено для ачинцев, которые сейчас живут в 49 аварийных домах.
«Ачинскому муниципальному округу на 2026 и 2027 годы на переселение людей из аварийного жилья выделяется 1,4 млрд рублей. Из них 1,2 млрд предусмотрено на строительство домов, остальные средства пойдут на компенсационные выплаты тем жителям, кто захочет взять не квартиру, а деньги», — рассказал министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин.
По словам министра, участок под строительство уже подготовили. Рядом находятся другие новостройки и остановка общественного транспорта. Квартиры в новых домах запроектировали с учетом параметров жилья будущих переселенцев. По условиям программы новая квартира не может быть меньше прежней по площади. Строительство домов завершат в 2027 году.
Всего с 2025 по 2030 год в Красноярском крае планируют расселить 377 тыс. квадратных метров аварийного жилья. В программу вошли около 1 тыс. многоквартирных домов в 52 муниципалитетах региона.