В Красноярском крае построят два дома для переселения из аварийного жилья

По словам министра, участок под строительство уже подготовили. Рядом находятся другие новостройки и остановка общественного транспорта. Квартиры в новых домах запроектировали с учетом параметров жилья будущих переселенцев. По условиям программы новая квартира не может быть меньше прежней по площади. Строительство домов завершат в 2027 году.