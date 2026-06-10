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Красноярские аграрии незаконно накопали песка и гравия почти на 3 млн рублей

Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей краевого центра: мужчин обвиняют в краже полезных ископаемых, совершенной под.

Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей краевого центра: мужчин обвиняют в краже полезных ископаемых, совершенной под видом ведения агробизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Еще в 2012 году 59-летний красноярец и его 30-летний сын занялись выращиванием сельхозпродукции. Однако в 2024 году приняли решение поменять вид деятельности и заняться более прибыльным, хоть и незаконным, делом. Под предлогом строительства теплиц злоумышленники арендовали земельный участок сельхозназначения в Емельяновском муниципальном округе. Однако вместо ведения агробизнеса они превратили угодья в карьер, где добывали песок и песчано-гравийную смесь для последующей продажи. При этом разрешительных документов и лицензий на недропользование у подельников не было. Сумма ущерба от незаконных раскопок превысила 2,8 миллиона рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.