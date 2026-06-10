РСЧС предупреждает: высокая пожароопасность в Нижегородской области 10−16 июня

РСЧС Нижегородской области предупреждает о высокой (4‑й класс) пожароопасности в лесах и на торфяниках региона в период с 10 по 16 июня 2026 года. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и воздержаться от любых огневых работ на открытом воздухе.
Категорично запрещается поджигать мусор на садовых и дачных участках, сжигать отходы вблизи леса и лесных насаждений, а также разводить костры в лесу. Запрещено бросать горящие спички и непотушенные сигареты, оставлять на солнце бутылки, осколки стекла и другой легко воспламеняющийся мусор — все это может стать причиной возгорания.
В период действия повышенного класса пожароопасности будет введён запрет на посещение лесов. При обнаружении пожара или чрезвычайной ситуации немедленно звоните в экстренные службы по номеру 112.
Ранее сообщалось, что третий класс пожароопасности действует в лесах четырнадцати округов Нижегородской области.