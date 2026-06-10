РСЧС предупреждает: высокая пожароопасность в Нижегородской области 10−16 июня

Категорично запрещается поджигать мусор на садовых и дачных участках, сжигать отходы вблизи леса и лесных насаждений, а также разводить костры в лесу. Запрещено бросать горящие спички и непотушенные сигареты, оставлять на солнце бутылки, осколки стекла и другой легко воспламеняющийся мусор — все это может стать причиной возгорания.