Тайные ингредиенты. Раскрыт секрет картошки с хрустящей корочкой

Плоды нужно также обвалять в смеси оливкового масла и соли и отправить в микроволновку на 5−8 минут, а в духовке только довести до готовности — 10−15 минут хватит, чтобы корочка стала хрустящей. Но, конечно, не настолько, как если весь процесс проходит в духовке.