Тайные ингредиенты. Раскрыт секрет картошки с хрустящей корочкой

Что может быть вкуснее запечённого картофеля? Готовить это блюдо проще простого. Только вот не у всех хозяек оно получается правильным — с хрустящей корочкой и нежной мякотью. Как добиться идеального вкуса, выяснял vlg.aif.ru.
Заморский рецепт: секрет в масле.
Рецепт запечённого картофеля у каждого повара свой. Вот как готовит его американский шеф Билли Паризи.
Его секрет идеальной корочки в двух ингредиентах и особой подготовке. Он промывает плоды под холодной водой, просушивает полотенцем и прокалывает каждый вилкой со всех сторон.
После смешивает миске оливковое масло с крупной солью и обваливает в них каждую картофелину руками, чтобы смесью покрылась вся поверхность. Далее картошка отправляется в духовку примерно на час — на покрытом пергаментом противне она должна лежать свободно, не толпясь.
«Когда картофель запечется, дайте ему остыть 5−10 минут, а затем сделайте ножом надрез в форме буквы “Т” посередине и слегка сожмите края — картофелины раскроются. Теперь их можно подавать со сметаной, тертым сыром, сливочным маслом, зеленью или хрустящим беконом», — пишет повар в своём блоге.
Наш ответ США: ледяная ванна.
Российский блогер Наталья Калинина предлагает свой вариант.
Картофель она сначала очищает, затем заливает холодной водой, добавляя в миску солидную порцию пищевого льда. В такой ледяной ванне он остаётся на 5−7 минут — за это время из него выходит крахмал. Это и есть секрет хрустящей корочки и мягкой серединки.
Затем кастрюлю с картофелем, залитым свежей водой, ставят на огонь и варят после закипания три минуты. Тем временем на противень щедро наливают растительное масло, добавляют чеснок и ароматные травы, выкладывают картошку, посыпают её черным перцем и добавляют несколько кусочков сливочного масла. Запекают до корочки.
Ещё один рецепт — от автора канала «Кухня по карману». Он идеально подходит тем, кто спешит.
Картошку, не очищая, нужно разрезать на 6−8 долек в зависимости от размера, тщательно обвалять в смеси растительного масла, сладкой паприки и смеси перцев, разложит на противень и отправить в духовку. В качестве соуса блогер предлагает соединить сметану и майонез в равных пропорциях, добавив укроп и нашинкованный чеснок.
Микроволновка вместо духовки: что получится.
Билли Паризи делится: картофель можно запечь в микроволновке, если блюдо нужно приготовить очень быстро.
Плоды нужно также обвалять в смеси оливкового масла и соли и отправить в микроволновку на 5−8 минут, а в духовке только довести до готовности — 10−15 минут хватит, чтобы корочка стала хрустящей. Но, конечно, не настолько, как если весь процесс проходит в духовке.
Основная ошибка хозяек — запекать картошку в фольге. Так корочка останется влажной и размокшей. Фольгу можно использовать только, чтобы уже готовое блюдо не остыло быстро.
Повара советуют готовить картофель в кожуре, потому что так он сохраняет максимум витаминов и полезных микроэлементов. А ещё в картошке в мундире гораздо больше клетчатки и резистентного крахмала, питающего кишечные бактерии и помогающего регулировать уровень сахара в крови.
Только промойте его как следует и срежьте все зеленые пятна и ростки, советует «Доктор Питер».