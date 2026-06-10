В администрации Калининграда показали обновлённую концепцию благоустройства сквера на Киевской

«Если раньше она была “островом”, то после реконструкции Киевской участок станет “полуостровом” и будет иметь неразрывную пешеходную связь с большим сквером за кинотеатром. Это станет возможным в случае организации перекрёстка с Киевской на продолжении Коммунистической, а не Судостроительной (как сейчас)» — рассказали в администрации.