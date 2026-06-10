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В администрации Калининграда показали обновлённую концепцию благоустройства сквера на Киевской

Специалисты поменяли конфигурацию территории.

В администрации Калининграда показали обновлённую концепцию благоустройства сквера на улице Киевской. Территория располагается рядом с «Кинолендом». Изображения опубликовали в телеграм-канале мэрии.

По данным властей, основные изменения связаны с реконструкцией улицы Киевской. В обновлённой концепции поменяли конфигурацию территории.

«Если раньше она была “островом”, то после реконструкции Киевской участок станет “полуостровом” и будет иметь неразрывную пешеходную связь с большим сквером за кинотеатром. Это станет возможным в случае организации перекрёстка с Киевской на продолжении Коммунистической, а не Судостроительной (как сейчас)» — рассказали в администрации.

Концепция также предусматривает сохранение стелы и отказ от торговых объектов на территории сквера. Обновлённый проект обсудят с местными жителями.

Сквер на Киевской лидирует в голосовании по выбору места для благоустройства в Калининграде в 2027 году. По данным на 10 июня, проект набрал 3654 голосов. На втором месте — Старопрегольская набережная и прилегающая к ней территория (3266 голосов), а на третьем — парк Ветеранов (2767 голосов).

Изображения: телеграм-канал городской администрации.

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