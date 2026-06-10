Это грех! Что со времён Руси нельзя делать в День Всех Святых 14 июня 2026

День Всех Святых, в земле Русской просиявших — это православный праздник, посвящённый памяти всех святых, особенно тех, кто прославился добродетелью и подвижничеством на Русской земле. Подробнее о том, какого числа День Всех Святых в 2026 году и какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.