Это грех! Что со времён Руси нельзя делать в День Всех Святых 14 июня 2026

День Всех Святых, в земле Русской просиявших — это православный праздник, посвящённый памяти всех святых, особенно тех, кто прославился добродетелью и подвижничеством на Русской земле. Подробнее о том, какого числа День Всех Святых в 2026 году и какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Когда будет День Всех Святых в 2026 году?
День Всех Святых, в земле Русской просиявших, отмечается на второе воскресенье после Троицы. В 2026 году это 14 июня.
День Всех Святых: история и смысл праздника.
В середине XVI века митрополит Макарий созвал два церковных собора в 1547 и 1549 годах. На них состоялось торжественное прославление русских святых. В это же время суздальский инок Григорий создал первую службу, посвящённую новым российским чудотворцам. Предполагалось, что её будут совершать ежегодно 17 июля (по старому стилю).
Однако праздник не получил широкого распространения. В синодальный период (XVIII-XIX вв.) о нём почти забыли. Возрождение традиции произошло лишь в 1918 году, когда Поместный собор Русской Церкви 1917−1918 годов под председательством патриарха Тихона принял решение восстановить празднование Собора всех русских святых. Одним из главных инициаторов этого стал академик Борис Тураев.
Позднее службу значительно дополнил святитель Афанасий (Сахаров), который впоследствии создал и икону этого праздника. Окончательная редакция богослужебного текста была подготовлена в 1946 году. С этого времени празднование Собора всех святых, в земле Русской просиявших, стало совершаться повсеместно.
Смысл праздника заключается в том, чтобы показать: святость возможна для людей любого времени, происхождения и призвания. Церковь вспоминает в этот день князей, святителей, монахов, мучеников, праведников и многих других подвижников, которых объединяет верность Христу. Праздник подчёркивает духовное единство Русской Церкви и её многовековую традицию святости.
Что нельзя делать в День Всех Святых 14 июня 2026 года?
Народные поверья.
— Нельзя грустить. В этот день печаль и уныние могут привлечь неудачи и лишить человека поддержки небесных покровителей на весь следующий год. Поэтому люди старались сохранять хорошее настроение, радоваться жизни и проводить день в кругу близких, чтобы привлечь благополучие и счастье.
— Нельзя скандалить и ругаться. Ссоры и злые слова в этот день нарушают мир и согласие в доме, а обиды могут затянуться надолго. Поэтому люди старались избегать конфликтов, проявлять терпение и доброжелательность, чтобы сохранить благополучие и гармонию в семье.
— Нельзя одеваться в чёрное. Считалось, что этот цвет ассоциировался с грустью и скорбью, поэтому в праздничный день старались выбирать более светлую одежду. Считалось, что так можно подчеркнуть уважение к торжеству и настроиться на добрые мысли.
Что можно делать в День Всех Святых 14 июня 2026 года?
— Посетить храм и помолиться. Явиться на праздничное богослужение, помолиться перед иконой, попросить защиты и покровительства русских святых.
— Подать милостыню. Любое доброе дело, совершённое в этот день, считалось особенно значимым. Верили, что помощь нуждающимся привлекает в дом благополучие, мир и добрые перемены.
— Начать избавляться от вредных привычек. Этот день подходит для перемен к лучшему и работы над собой. Считалось, что отказ от того, что приносит вред, поможет привлечь в жизнь больше гармонии и благополучия.