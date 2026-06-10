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В Красноярском крае в День России изменится расписание пригородных поездов

Пригородные поезда в Красноярском крае будут курсировать в День России по особому расписанию.

Источник: Комсомольская правда

Ко Дню России в Красноярском крае изменится расписание пригородных поездов. В КрасЖД добавили, что сделано это для удобства пассажиров:

— в четверг, 11 июня, составы будут курсировать по расписанию пятницы;

— 12 и 13 июня — как в субботу;

— 14 июня — по расписанию воскресенья.

Для экспрессов, охватывающих самые протяженные маршруты, подготовили отдельное расписание. Так, поезд Красноярск — Иланская — Решоты выйдет в рейс 12 июня, а в обратном направлении — 14 июня.

Кроме того, железнодорожники увеличат количество вагонов в поездах на популярных направлениях.

Пассажиров просят заранее уточнить информацию на сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении.

Тем временем в Челябинском зоопарке, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», у самки пятнистого оленя по имени Марина родился детеныш.