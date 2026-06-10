На юге и Кавказе выполнили весенний план лесовосстановления

Подведены итоги весеннего лесокультурного сезона 2026 года в Южном и Сверо-Кавказском федеральных округах. На 2026 год округам поставлена задача восстановить 8,2 тыс. га. зеленых насаждений.
«К началу лета работы проведены на 3,47 тыс. га — это 101% от весеннего графика и 42% от годового плана. Всего высажено более 11 млн сеянцев сосны, дуба, вяза и ясеня. В Волгоградской области дополнительно высеяно 10 тонн желудей», — рассказал в пресс-центре «АиФ-Ростов» заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО Александр Караваев.
Лидером по темпам стала Ростовская область: регион завершил весенние работы уже 17 апреля, полностью закрыв квоту в 1,35 тыс. га. В число лидеров также вошли Волгоградская область (776 га) и Чеченская Республика (475 га). Досрочно выполнили годовые обязательства Ставрополье, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.
Успешно прошло и «компенсационное» лесовосстановление: вместо 16 га по плану регионы восстановили 25 га.
Параллельно идёт модернизация лесных питомников. В этом году на закупку техники для 13 питомников юга и Кавказа выделено 64,6 млн руб. Учреждения уже получили десятки тракторов и плугов. В Дагестане за 34,3 млн руб. строят современную теплицу для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой.
Важную роль играют волонтёры. В рамках экологических акций, таких как «Сад памяти», жители юга и Кавказа лично высадили 3,2 млн деревьев. Лидерами по волонтёрским посадкам стали Калмыкия, Волгоградская и Ростовская области, Ставрополье и Кабардино-Балкария. Основной объем посадок регионы проведут осенью.