На юге и Кавказе выполнили весенний план лесовосстановления

«К началу лета работы проведены на 3,47 тыс. га — это 101% от весеннего графика и 42% от годового плана. Всего высажено более 11 млн сеянцев сосны, дуба, вяза и ясеня. В Волгоградской области дополнительно высеяно 10 тонн желудей», — рассказал в пресс-центре «АиФ-Ростов» заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО Александр Караваев.