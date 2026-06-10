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«Гранд Сервис Экспресс» скорректировал график движения поездов «Таврия»

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. «Гранд Сервис Экспресс» скорректировал график курсирования своих пассажирских поездов «Таврия» с 10 июня до конца сентября, сообщает компания.

Источник: © РИА Новости

«Изменения в движении поездов “Таврия”, отправляющихся на полуостров Крым полным маршрутом (до своих конечных станций), с 10 июня до конца сентября 2026 г. …В связи с решениями оперативного штаба Республики Крым в расписание поездов “Таврия” вносятся изменения. … Часть поездов Таврия теперь следует только до Керчи. Расписание движения этих поездов будет опубликовано отдельно», — говорится в сообщении.

Поезда, следующие в Крым до своих конечных станций (Симферополь, Севастополь, Феодосия), начиная с 10 июня курсируют по обновленному расписанию. Речь идет о поездах № 18/17 Москва — Симферополь, № 28/27 Москва — Симферополь, № 25/26 Минеральные Воды — Симферополь, № 316/315 Адлер — Симферополь.

Также, изменения в расписании распространяются на составы № 168/167 Москва — Симферополь, № 179/180 Санкт-Петербург— Симферополь (вместо Санкт-Петербург — Евпатория) и № 92/91 Москва — Севастополь.

Помимо этого, скорректирован график движения поездов № 474/473 Смоленск— Симферополь и № 453/454 Москва — Симферополь с вагонами беспересадочного сообщения Белгород — Симферополь. Уточняется, что для групп беспересадочных вагонов этого поезда расписание не меняется.

Актуальное расписание поездов доступно на официальном сайте перевозчика.

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