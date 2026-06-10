«Гранд Сервис Экспресс» скорректировал график движения поездов «Таврия»

«Изменения в движении поездов “Таврия”, отправляющихся на полуостров Крым полным маршрутом (до своих конечных станций), с 10 июня до конца сентября 2026 г. …В связи с решениями оперативного штаба Республики Крым в расписание поездов “Таврия” вносятся изменения. … Часть поездов Таврия теперь следует только до Керчи. Расписание движения этих поездов будет опубликовано отдельно», — говорится в сообщении.