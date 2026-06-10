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В Красноярском крае могут запретить продажу вейпов

Прорабатывается соответствующий законопроект.

В Красноярском крае могут запретить продажу вейпов. Об этом сообщили председатель ЗС Алексей Додатко.

По словам спикера краевого парламента, депутаты получают много обращений от жителей региона и медицинского сообщества о вреде вейпов. При этом урегулировать их продажу не всегда удается, и вейпы остаются доступными для несовершеннолетних.

«Центр принятия решений о запрете продажи вейпов закон переносит в регионы. Депутатам поручено проработать реализацию этой возможности в Красноярском крае», — отметил Додатко.

Продажу вейпов могут ограничить на пять лет — с 1 марта 2027 по 1 марта 2032 года.

Ранее в Красноярске выявили продажу жидкости для вейпов без маркировки.