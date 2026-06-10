Салют и «Матушка-земля». Как пройдёт День города-2026 в Перми

12 июня 2026 года Пермь отметит своё 303-летие. В этот же день по всей стране будет праздноваться День России. Торжественные мероприятия и народные гуляния пройдут во всех районах города. Подробнее о том, какая погода ожидается в краевой столице на День города, как будет ходить общественный транспорт и какие улицы перекроют, будут ли продавать алкоголь 12 июня, кто выступит в честь праздников и во сколько запустят салют, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Какая погода будет на День города-2026 в Перми?
11 июня.
Ночью в Перми и по краю ожидаются обложные дожди. Днём, преимущественно на востоке региона, возможны ливни. Сохранится сплошная облачность, поэтому воздух прогреется слабо.
Температура воздуха в Перми: ночью +12… +14 °C, днём +17… +20 °C.
12 июня.
Ожидается постепенное потепление. Ливневые дожди наиболее вероятны на востоке Пермского края, однако осадки не исключены и в Перми. Облачность станет менее плотной, появится больше прояснений.
Температура воздуха в Перми: ночью +13… +15 °C, днём +20… +22 °C.
13−14 июня.
По предварительным прогнозам, существенных изменений в погоде не ожидается. На юге и востоке края местами пройдут дожди и грозы, тогда как на севере региона преимущественно без осадков.
Температура воздуха в Пермском крае: ночью +11… +16°С, днём +20… +25°С.
Как будет ходить транспорт на День города-2026 в Перми?
Перекрытия дорог.
С 09:00 до 23:00 будет закрыта улица Ленина.
С 09:00 до 00:00 будут закрыты улицы Окулова и Осинская.
С 18:00 до 01:00 будет закрыта улица Монастырская (движение общественного транспорта сохранится).
С 18:30 до 23:30 будет закрыта улица Петропавловская.
С 18:00 до 01:00 перекроют проезд от улицы Борцов Революции до улицы 2-я Камская.
С 23:00 до 00:00 закроют Коммунальный мост.
Изменения движения общественного транспорта.
Из-за закрытия участка улицы Ленина автобусы № 10, 14, 33, 50, 52, 60, 81 направят в объезд по улицам Попова, Екатерининской, Луначарского и Куйбышева. Автобусы № 7 и 41 будут следовать до улицы Попова.
Автобусы № 1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 60, 67, 74, 77, 78, 81 и трамваи № 4, 5, 7, 12 будут работать дольше.
От сквера Решетникова автобусы № 3 и 51 поедут в Индустриальный район и микрорайон Владимирский.
От улицы Попова автобусы № 2, 6, 15, 20, 53, 60 направятся в правобережную часть города.
От Театра-Театра автобусы № 14, 10, 50, 81 поедут в Мотовилихинский и Свердловский районы.
От «Универсама» автобусы № 1 и 74 — в Мотовилихинский и Свердловский районы.
От Центрального рынка и автовокзала автобусы № 1, 3, 32, 36, 67, 77, 78 — в Мотовилихинский, Свердловский, Индустриальный и Орджоникидзевский районы.
От улицы Борчанинова трамваи № 5, 7, 12 — в Мотовилихинский, Свердловский и Индустриальный районы.
Для того, чтобы выйти с набережной после салюта, можно воспользоваться подземным переходом на улице Попова и лестницей на Соборную площадь.
Будут ли продавать алкоголь на День города-2026 в Перми?
В Пермском крае 12 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя в связи с праздниками. При этом запрет не коснётся ресторанов, кафе и баров.
Нарушителям грозят штрафы: должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей.
Кто выступит на День города-2026 в Перми?
Помимо праздничных мероприятий, приуроченных к праздникам, 12 июня на городской эспланаде откроется летний фестиваль «Город встреч» (16+). В самом центре Перми возведут трёхуровневую сцену, где выступит певица Татьяна Куртукова вместе с хором «Млада», пермскими музыкантами и танцевальными коллективами. Начало шоу запланировано на 21:00. Вход свободный.
Татьяна Куртукова — российская певица, исполнительница русских народных и авторских песен. Широкую известность получила благодаря песне «Матушка» («Матушка-земля»), которая в 2024 году стала одним из самых популярных музыкальных хитов в русскоязычном интернете. Среди других известных песен артистки — «Одного», «Алёшенька», «Ромашка-Василёк» и др.
Во сколько будет салют на День города-2026 в Перми?
Праздничный фейерверк запустят 12 июня в 23:30 с территории городского пляжа в акватории реки Камы. Он продлится семь минут.
Наблюдать салют лучше всего на набережной с левого берега Камы. Отличный обзор открывается также возле Коммунального моста. Оба места дают широкий угол обзора над рекой, поэтому чем ближе к берегу, тем зрелищнее. Набережная традиционно собирает большую часть горожан, так что приходить стоит заблаговременно, чтобы занять хорошее место.
После фейерверка запустят ночную электричку, чтобы все смогли вернуться домой. Отправление со станции Пермь-2 — в 23:48. Поезд проедет через Пермь-1, остановки Славянова, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодёжная, КамГЭС, Лёвшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная, а затем вернётся на Пермь-2 в 01:23.