Салют и «Матушка-земля». Как пройдёт День города-2026 в Перми

12 июня 2026 года Пермь отметит своё 303-летие. В этот же день по всей стране будет праздноваться День России. Торжественные мероприятия и народные гуляния пройдут во всех районах города. Подробнее о том, какая погода ожидается в краевой столице на День города, как будет ходить общественный транспорт и какие улицы перекроют, будут ли продавать алкоголь 12 июня, кто выступит в честь праздников и во сколько запустят салют, читайте в материале сайта perm.aif.ru.