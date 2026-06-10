В Калининграде до конца лета закроют движение по участку Кленовой аллеи

«Ограничение вводится для обеспечения безопасности при реконструкции II очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства — от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно (3 подэтап)», — говорится в сообщении.