В Красноярском крае появятся еще три кластера «Профессионалитета для всех»

Проект был разработан по поручению губернатора края Михаила Котюкова. По итогам конкурса в 2026 году определили еще 9 кластеров для подготовки кадров реального сектора экономики. С 1 сентября по 48 обновленным программам в них будут обучаться 1350 студентов.