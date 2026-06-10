В Красноярском крае появятся еще три кластера «Профессионалитета для всех»

В Красноярском крае создадут еще три образовательных кластера в рамках проекта «Профессионалитет для всех». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Соглашения подписали министр образования края Татьяна Гридасова, представители АО «СУЭК Красноярск», МВД России, ГУФСИН России, госкорпорации «Росатом» и директора краевых техникумов. Новые кластеры получили названия «Цифровой карьер», «Специалист» и «Ядерно-космический центр». В них будут готовить кадры для горнодобывающей промышленности, правоохранительной сферы и ядерно-космической отрасли.
В кластер «Цифровой карьер» вошли Красноярский техникум горных разработок имени В. П. Астафьева и Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса. С нового учебного года там начнут готовить 125 специалистов для горнодобывающей отрасли. Студенты будут изучать открытые горные работы, обогащение полезных ископаемых и сварочные специальности.
Кластер «Специалист» создадут на базе Красноярского юридического и Ачинского торгово-экономического техникумов. Там планируют набрать 100 студентов по направлениям «Юриспруденция» и «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Обучение будет связано с практикой и стажировками в подразделениях МВД и ГУФСИН.
«Ядерно-космический центр» откроется на базе Железногорского техникума инновационных промышленных технологий и сервиса. Среди партнеров нового центра ФГУП «Горно-химический комбинат» и АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева".
С 1 сентября обучение в этом кластере начнут 125 студентов. Они будут осваивать пять востребованных направлений, включая монтаж радиоэлектронной аппаратуры, сварочные работы, наладку контрольно-измерительных приборов и автоматики, работу на металлообрабатывающих станках и технологию машиностроения.
Проект был разработан по поручению губернатора края Михаила Котюкова. По итогам конкурса в 2026 году определили еще 9 кластеров для подготовки кадров реального сектора экономики. С 1 сентября по 48 обновленным программам в них будут обучаться 1350 студентов.