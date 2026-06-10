В Красноярском крае выбрали самых продвинутых компьютерных пользователей старшего поколения

«Когда пожилые люди осваивают новые технологии, они не только остаются на связи с близкими, но и становятся примером для своих детей и внуков, демонстрируя, что учиться и развиваться можно в любом возрасте», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.