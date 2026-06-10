В Красноярском крае выбрали самых продвинутых компьютерных пользователей старшего поколения

В Красноярском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего возраста. Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.
Состязания прошли в онлайн-формате на базе комплексных центров социального обслуживания. Участники показывали, как умеют пользоваться смартфоном, электронной почтой, соцсетями, поисковыми системами и банковскими сервисами. Также проверялось знание основных финансовых терминов.
Первые места в трех категориях заняли Ирина Акишина из Красноярска, Сергей Долгов из Зеленогорска и Александр Бухаров из Шушенского округа.
«Когда пожилые люди осваивают новые технологии, они не только остаются на связи с близкими, но и становятся примером для своих детей и внуков, демонстрируя, что учиться и развиваться можно в любом возрасте», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Призеры и лауреаты регионального этапа получат дипломы и денежные призы.
В этом году в соревнованиях приняли участие более 300 жителей края. В финал прошли 70 человек. Победители представят Красноярский край на всероссийском финале. Он пройдет в Рязани с 23 по 26 июня.
Красноярский край участвует в чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров с 2013 года. В прошлом году сборная региона заняла первое место в общекомандном зачете по Сибирскому федеральному округу.