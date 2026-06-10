Эпидемиолог сказала о ситуации с кишечными инфекциями в Беларуси

Врач-эпидемиолог (заведующий) противоэпидемического отделения отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Влада Запольская рассказала БелТА о ситуации с кишечными инфекциями в Беларуси.
Как уточняет врач, кишечная инфекция всегда остается актуальной для территории республики:
— Это вторая нозологическая группа инфекций, которая занимает значимое место в нашем эпидемиологическом слежении после респираторных инфекций и гриппа.
Влада Запольская обращает внимание на увеличение случаев заражения кишечными инфекциями именно в летний период. В 2026 года отмечается характерная для указанного периода ситуация. В целом за пять месяцев было зарегистрировано на 30% меньше случаев гастроэнтеритов или острых кишечных инфекций установленной этиологии.
— В основном это стало следствием того, что интенсивность сезонного подъема ротавирусной инфекции в текущем году была несколько ниже, чем в предыдущие годы, — заметила эпидемиолог.