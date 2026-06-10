Эпидемиолог сказала о ситуации с кишечными инфекциями в Беларуси

Влада Запольская обращает внимание на увеличение случаев заражения кишечными инфекциями именно в летний период. В 2026 года отмечается характерная для указанного периода ситуация. В целом за пять месяцев было зарегистрировано на 30% меньше случаев гастроэнтеритов или острых кишечных инфекций установленной этиологии.