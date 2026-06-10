Под Волгоградом 17-летний курьер присвоил чужой заказ с маркетплейса

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Волжскому 3 июня 2026 года поступило заявление от 18-летней горожанки. Девушка пожаловалась на неизвестного, который мошенническим способом похитил приобретенные ею товары в интернет-магазине.
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, проведенные оперативниками разыскные мероприятия позволили вычислить подозреваемого. Им оказался 17-летний подросток, также проживающий в Волжском и работающий курьером.
Решив поживиться за чужой счет, молодой человек забрал в пункте выдачи посылку, которую должен был доставить клиентке, и оставил ее себе. Сумма ущерба превысила 7 тысяч рублей. Несовершеннолетний полностью признал вину.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). На время следствия ему назначили меру пресечения — подписку о невыезде.