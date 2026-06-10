Под Волгоградом 17-летний курьер присвоил чужой заказ с маркетплейса

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Волжскому 3 июня 2026 года поступило заявление от 18-летней горожанки. Девушка пожаловалась на неизвестного, который мошенническим способом похитил приобретенные ею товары в интернет-магазине.