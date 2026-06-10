Объем займов жителей и компаний Белгородской области превысил 744 млрд рублей

Активнее наращивали заимствования и представители бизнеса. С января по март 2026 года юридические лица и индивидуальные предприниматели получили в банках более 127 млрд руб., что на 18,3% превышает показатель годичной давности. Бизнес направляет средства на развитие производств, пополнение оборотных средств и реализацию инфраструктурных проектов, в том числе с использованием мер государственной поддержки и программ льготного кредитования приоритетных отраслей.