Т2 признан лидером по качеству мобильной связи в Красноярском крае

«T2 провел рефарминг (перераспределение частотного ресурса в пользу стандарта 4G вместо устаревшего 3G) во всех населенных пунктах Красноярского края с населением от 9 тысяч человек. Модернизация дала примерно +30% к скорости, а местами еще выше. Также оператор установил дополнительные базовые станции там, где уже было покрытие, но активно рос интернет-трафик. За последние два года оператор увеличил количество базовых станций в регионе на 5%», — пояснил Юрий Камалов.