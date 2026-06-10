Т2 признан лидером по качеству мобильной связи в Красноярском крае

Компания DMTEL опубликовала результаты масштабного исследования* качества услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Красноярского края.
Драйв-тесты проводились в период с 15 апреля по 13 мая 2026 года на маршруте общей протяженностью около 5 466 км, охватывающем 18 населенных пунктов, включая Красноярск, Ачинск, Минусинск, а также автомобильные дороги между ними.
По итогам комплексной оценки, включающей анализ голосовой связи, мобильного интернета и радиопокрытия LTE, первое место в рейтинге занял оператор Т2. Компания продемонстрировала наилучшие интегральные показатели по каждому из параметров.
Выводы исследования:
Мобильный интернет: Т2 уверенно лидирует во всех категориях локаций. В Красноярске средняя скорость Т2 на загрузку почти 60 Мбит/с. В городах края еще выше — 67,58 Мбит/с. На трассах — 41,68. (для примера: чтобы смотреть видео Full HD — достаточно 10 Мбит/с. Для 4K нужно до 35 Мбит/с, прим. ред.).
Голосовая связь: Т2 занял первое место по совокупной оценке качества голосовой связи в Красноярском крае. Самый сильный результат оператора — в городах края. Минимальный процент сорванных звонков, минимум обрывов, высокое качество речи — по всем этим параметрам T2 лидирует. В Красноярске и на дорогах Т2 на второй позиции, немного уступая МТС и «Билайну» соответственно.
Радиопокрытие LTE: Т2 лидирует по радиопокрытию в Красноярском крае. Особенно показательный результат — в Красноярске: на всём маршруте тестирования сигнал в сети Т2 ни разу не опускался ниже порогового значения. В других населенных пунктах на маршруте тестирования первое место — тоже у Т2. На загородных трассах Т2 на второй позиции, немногим уступая «МегаФону».
Комментируя результаты исследования, директор красноярского филиала T2 Юрий Камалов отметил, что за два последних года благодаря развитию сети оператор увеличил скорость загрузки данных в Красноярском крае на 43%. В Красноярске рост оказался еще существеннее — на 47%.
«T2 провел рефарминг (перераспределение частотного ресурса в пользу стандарта 4G вместо устаревшего 3G) во всех населенных пунктах Красноярского края с населением от 9 тысяч человек. Модернизация дала примерно +30% к скорости, а местами еще выше. Также оператор установил дополнительные базовые станции там, где уже было покрытие, но активно рос интернет-трафик. За последние два года оператор увеличил количество базовых станций в регионе на 5%», — пояснил Юрий Камалов.
*Исследование проводилось с использованием программно-аппаратного комплекса Nemo и смартфонов Sony Xperia 1 III. Оценка качества речи выполнялась по алгоритму POLQA v3. В тестировании участвовали четыре оператора: ПАО «ВымпелКом» (билайн), ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл».