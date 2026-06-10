Нижегородцев предупредили о вероятности возникновения ЧС из-за лесных пожаров

С 10 по 16 июня местами по Нижнему Новгороду и области может установиться высокая пожароопасность (4 класс) лесов и торфяников. В связи с этим вырастут риски возникновения чрезвычайных ситуаций, когда огонь переходит с природных зон на жилые.
В МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует сжигать мусор у леса и на своих дачных участках. Нельзя кидать в неположенных местах окурки и горящие спички. Также не стоит бросать стеклянные бутылки на открытых солнцу площадках.
При обнаружении очагов возгорания необходимо как можно скорее позвонить пожарным.
Напомним, в ночь на 10 июня силы ПВО отразили атаку БПЛА над Нижегородской областью.
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