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Нижегородцев предупредили о вероятности возникновения ЧС из-за лесных пожаров

В регионе ожидают высокую пожароопасность лесов и торфяников.

Источник: Живем в Нижнем

С 10 по 16 июня местами по Нижнему Новгороду и области может установиться высокая пожароопасность (4 класс) лесов и торфяников. В связи с этим вырастут риски возникновения чрезвычайных ситуаций, когда огонь переходит с природных зон на жилые.

В МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует сжигать мусор у леса и на своих дачных участках. Нельзя кидать в неположенных местах окурки и горящие спички. Также не стоит бросать стеклянные бутылки на открытых солнцу площадках.

При обнаружении очагов возгорания необходимо как можно скорее позвонить пожарным.

Напомним, в ночь на 10 июня силы ПВО отразили атаку БПЛА над Нижегородской областью.

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