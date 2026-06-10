Заградительный акт: как уличные артисты отреагировали на запреты властей

Лола Сахарова, певица и работник Драмтеатра, выступающая с гитарой на Медовом мосту и у ТЦ «Эпицентр», призналась, что изначально музыканты ждали от властей помощи, а не ограничений. «Когда в новостях первый раз появилась информация о регулировании, я, как и многие другие музыканты, подумала, что создадут систему, как в Москве или Петербурге, которая максимально удобна для артистов. Там есть сайт, где можно забронировать точку и время за сутки. А в Калининграде, судя по постановлению, нужно отправлять заявку для каждого выступления минимум за 10 дней. Мне не совсем понятно, как администрация будет успевать просматривать огромное количество заявок, а также что делать, если несколько человек напишут одинаковое время и точку», — недоумевает Лола.