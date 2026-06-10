Заградительный акт: как уличные артисты отреагировали на запреты властей

Администрация Калининграда в начале июня представила новое постановление для уличных артистов, которым на территории города отводится восемь площадок. Главу о порядке проведения уличных выступлений предлагается включить в новую редакцию правил благоустройства территории Калининграда. Как отреагировали на предложенный документ уличные музыканты, выяснял корреспондент «Нового Калининграда».
Постановление издается «в целях упорядочения проведения уличных выступлений, а также создания условий для обеспечения населения города дополнительными услугами». Проектом предлагается утвердить схему размещения мест и порядок их организации. В предлагаемом перечне восемь адресов с временным интервалом с 10 до 21 часа: ул. Горького (ТЦ «Эпицентр»), ул. Профессора Баранова (ориентир — д. 2б), пр. Ленинский (ориентир ТЦ «Плаза»), пр. Ленинский (ориентир «Центральная площадь»), наб. Ветеранов (ориентир ул. Октябрьская, д. 4а), наб. Ветеранов (ориентир «Школа искусств»), ул. Театральная, д. 30 (ориентир ТЦ «Европа»), ул. Гаражная (ориентир «Северный вокзал»). Музыкантам предлагается запретить использовать усилители звука и ударные, а сами заявки на разрешение предстоит отправлять не менее чем за 10 дней до выступления.
Музыканты, с которыми пообщался наш корреспондент, назвали такой метод регулирования «заградительным».
«Есть очень интересный момент: в постановлении написано, что запрещается использование звукоусиливающей аппаратуры. Подразумеваются, понятное дело, гитарные комбоусилители (к ним же зачастую подключаются и микрофоны). Значит, что где-то 95% уличных музыкантов остаются без возможности выступать. Это буквально заградительный пункт из данного акта», — считает Данил, один из лидеров музыкального уличного движения в Калининградской области.
Другие артисты также поделились мнением о нововведениях с «Новым Калининградом» и предложили альтернативные варианты для регулирования уличных выступлений. Один из них — создание специального сайта с возможностью бронирования точек и времени. Такая система уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах России. Подробнее о ней рассказал московский уличный музыкант, выступающий под псевдонимом «ANVIR».
«В Москве система не идеальна, но без нее было бы хуже. Есть специальный сайт для бронирования “Уличный артист”. Каждый музыкант может забронировать любую из представленных точек на 2 часа. Это удобно. Есть точки, где можно играть с усилителем, есть и без. Всё продумано так, что музыканты никому не мешают», — говорит артист.
Калининградские музыканты, в свою очередь, считают эту альтернативу лучшим вариантом, поскольку новое постановление лишает их не только работы, но и смысла творчества.
Лола Сахарова, певица и работник Драмтеатра, выступающая с гитарой на Медовом мосту и у ТЦ «Эпицентр», призналась, что изначально музыканты ждали от властей помощи, а не ограничений. «Когда в новостях первый раз появилась информация о регулировании, я, как и многие другие музыканты, подумала, что создадут систему, как в Москве или Петербурге, которая максимально удобна для артистов. Там есть сайт, где можно забронировать точку и время за сутки. А в Калининграде, судя по постановлению, нужно отправлять заявку для каждого выступления минимум за 10 дней. Мне не совсем понятно, как администрация будет успевать просматривать огромное количество заявок, а также что делать, если несколько человек напишут одинаковое время и точку», — недоумевает Лола.
Отдельное возмущение у неё вызывает запрет на использование звукоусиливающей аппаратуры. «Почему, если обычный прохожий будет находиться на улице с включенной музыкой на колонке с той же громкостью, это не несет за собой никаких штрафов, но именно живая музыка запрещена? — недоумевает артистка. — Скажу конкретно про себя: я студентка, у меня нет возможности работать в обычном месте из-за слишком большой загруженности. Подрабатываю в театре, но этого недостаточно для жизни. Уличные выступления сейчас — единственный способ заработать. Многие артисты не согласны с этим постановлением. Это как минимум нарушение прав человека, как максимум — лишение многих основного дохода и способа самореализоваться».
Выступление ANVIR в Москве.
Участник уличной сцены Никита Опарин, выступающий с гитарой и кахоном, говорит, что запрет на аппаратуру наносит удар не только по музыкантам, но и по качеству городской культуры. «Запретить использовать уличным музыкантам аппаратуру — это выстрел себе в ногу для администрации. Аппаратура красит звук, привносит в звучание гитары определённые гармонии, пространство. С вокалом работает так же. Уровень громкости на ней прекрасно регулируется, — уверен Никита. — Если основная цель заключается в том, чтобы на согласованных точках стояли начинающие гитаристы и “орали Цоя”, срывая связки, тогда можно смело запрещать. Взрослые люди этим заниматься не будут. Аппаратура в хороших руках делает чудо».
Никита предлагает альтернативный путь, который мог бы учесть интересы и города, и музыкантов. «Что касается ударных инструментов — кахон, например, и так тише уличного шума. Что я предлагаю? Согласовать время и точки для выступлений. И к заявлениям добавить прослушивание конкретных музыкантов. Собирать реакции людей в том числе с мест. Не ограничивать репертуар “иноагентов” — во многих их популярных песнях нет призывов, — говорит Никита. — В общем, можно создать “комитет работы уличных музыкантов”. Не должны люди, которые не занимаются музыкой, решать проблемы, связанные с музыкантами».
Пожалуй, самый эмоциональный комментарий дал Андрей Лущенко, который играет в уличных коллективах с 2017 года на самых разных инструментах и площадках. «Я откровенно возмущён новым постановлением. В регионе много других важных проблем, решением которых стоит заняться, а не пытаться урегулировать уличных музыкантов, даже никого из нас ни разу не спросив, — говорит он. — Тем не менее постановление выходит, и на рассмотрение у него — несколько дней. Прочитав его, я понял, что запросы на разрешения выглядят просто нереально: существуют сторонние занятости, плохие погодные условия, иные форс-мажоры, которые делают невозможным согласование в такие сроки».
Отдельно музыкант обратил внимание на пункт о запрете звукоусиливающей аппаратуры. «Этот запрет делает сам факт выступления невозможным, — уверен Андрей. — Очевидно, что данное постановление вышло с целью уничтожить всё движение уличной музыки в Калининграде. В связи с этим я требую отмены данного постановления и прошу администрацию перестать создавать видимость активной деятельности, оставить музыкантов в покое и заняться тем, что действительно является проблемным в регионе: например, каждодневно растущими ценами на бензин и продукты, состоянием дорог и размером заработных плат».
Отметим, что общественные обсуждения нового документа проводятся до 10 июня 2026 года. Адрес электронной почты для направления предложений: dyachenko@klgd.ru. Подробнее о документе читайте по ссылке.
Законопроекты, которые регламентируют деятельность исполнителей и вводят для них штрафы, депутаты Заксобрания утвердили в конце октября 2025 года. Их инициатором стала прокуратура Калининградской области, поскольку, по словам прокурора, уличные артисты «являются одним из элементов современной туристической городской среды, существенно влияющим на ее атмосферу», а «Калининградская область динамично развивается как регион, имеющий значительный туристический потенциал».
Разработку правил для уличных артистов отдали в ведение муниципалитетов, не устанавливая для них никаких рамочных законов. Штрафы за нарушение правил составят: для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч руб., для юрлиц — от 50 до 100 тысяч руб.
Евгения Лазарева, фото предоставлены собеседниками.