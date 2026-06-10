МВД предупредило о мошенниках с фейковыми талонами на бензин в Крыму

По данным ведомства, злоумышленники создают каналы в иностранных мессенджерах, где рекламируют продажу топливных талонов по заниженным ценам. Аферисты активно используют психологическое давление: жертв торопят «быстрее принять решение» и перевести деньги, пока «предложение не закончилось».
«Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита», — отмечается в публикации УБК МВД в Telegram-канале.
В полиции подчеркивают, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под актуальные темы, которые вызывают наибольший отклик у населения.