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МВД предупредило о мошенниках с фейковыми талонами на бензин в Крыму

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД раскрыло новую схему мошенничества в Крыму, связанную с продажей несуществующих талонов на бензин. Злоумышленники создают каналы в мессенджерах, где рекламируют топливо по заниженным ценам, и торопят жертв с переводом денег.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Мошенники начали использовать ажиотаж вокруг проблем с топливоснабжением в Крыму, предлагая жителям приобрести несуществующие талоны на бензин через мессенджеры. Об этом предупреждает Управление по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники создают каналы в иностранных мессенджерах, где рекламируют продажу топливных талонов по заниженным ценам. Аферисты активно используют психологическое давление: жертв торопят «быстрее принять решение» и перевести деньги, пока «предложение не закончилось».

«Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита», — отмечается в публикации УБК МВД в Telegram-канале.

В полиции подчеркивают, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под актуальные темы, которые вызывают наибольший отклик у населения.

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