Жители Воронежской области съедают в среднем почти 85 кг фруктов в год

Кстати, жители городов потребляли свежие фрукты и ягоды больше, чем сельские жители. На одного горожанина в 2025 году в среднем приходилось 56,4 кг этих продуктов, из которых 81,3% были покупными и 6,6% получены в результате собственного производства. В то же время на одного сельского жителя приходилось 39,3 кг свежих фруктов и ягод, из которых 68,7% были покупными и 27,7% выращены в личном подсобном хозяйстве.