Как будут праздновать День России в разных городах Калининградской области

Уже в эту пятницу вся страна будет праздновать День России. Торжественные мероприятия пройдут в Калининграде и разных городах области. «Клопс» собрал полную программу по муниципалитетам.
Багратионовск Балтийск Гвардейск Гурьевск Гусев Зеленоградск Краснознаменск Ладушкин Мамоново Неман Нестеров Озёрск Пионерский Полесск Правдинск Светлогорск Светлый Славск Советск Черняховск Янтарный.
Багратионовск.
11 и 12 июня, разные площадки.
В четверг, 11 июня, в посёлке Новосёлово пройдёт шествие с флагами. Старт в 11:00 от Дома культуры. В 15:00 там же, на спортивной площадке — спортивное мероприятие, игры и эстафеты.
В пятницу, 12 июня, в музейно-культурном центре Владимирово запланирован конкурс чтецов, торжественный марш с большим флагом России и возложение цветов к памятному знаку.
В 12:00 в Южном состоится открытие детской площадки и праздничная программа. В 13:00 в ДК Совхозного пройдёт патриотическая акция «С Россией вместе». В 14:00 в культурно-досуговом центре Корнево — праздничный концерт.
В 14:00 в Медовом запланирована патриотическая акция «Живи, Россия, здравствуй!». В 16:00 в Долгоруково будет праздничный аттракционный концерт. В 17:00 начнётся торжество в Пятидорожном.
Балтийск.
12 июня, площадка у памятника Петру I.
Праздник в Балтийске пройдёт на Кронштадтской улице.
Программа0+:
11:15 — молодёжная акция «Триколор», 11:20 — финиш велопробега, 11:30 — торжественное вручение паспортов, 11:45 — праздничный концерт.
Гвардейск.
12 июня, разные площадки.
В Гвардейске в День России пройдут спортивные соревнования. С 10:00 до 11:00 — регистрация участников легкоатлетического забега. Старт в 11:00.
Параллельно, с 11:00 до 11:30, будут регистрировать участников соревнований по русскому жиму. Начало в 11:30.
Шоу-программа0+:
с 13:00 до 14:30 — концерт «С любовью и верой в Россию»; с 16:00 до 18:00 — анимационная программа от шоу-команды «Центр»; с 18:00 до 19:00 — бамблби-шоу и фотосессия с легендарным трансформером; в 21:00 — экстремальное шоу театра огня «Огненные гости».
Гурьевск.
12 июня, разные площадки.
В течение дня в Гурьевске будет проходить акция «Российский триколор». В 14:00 в Центре культуры и досуга покажут музыкальный спектакль театра «В» под названием «Рождённые в СССР»0+. Вход свободный.
В 20:00 в Парке света начинается концерт0+. В 21:00 там же выступит калининградская группа «Свои» с лучшими хитами группы «Любэ». В 22:00 начнётся выступление калининрадского Театра эстрады. В 22:45 — лазерное шоу.
Гусев.
12 и 13 июня, разные площадки.
В пятницу, 12 июня, в 12:00 в Гусеве начнётся квест «Карта трёх музеев». Старт от комплекса «Две башни».
Также в полдень на территории ФОКа откроется городской праздник0+.
В программе:
молодёжная акция «Российский триколор»; торжественное вручение паспортов; праздничный концерт «Моей малой Родине посвящается…»; подведение итогов муниципального конкурса «Красочный венок России»; мастер-классы; выставка-продажа работ местных мастеров.
В субботу, 13 июня, в 13:00 в Молодёжном центре «Можно» состоится открытый турнир по шахматам среди семейных команд, посвящённый Дню России.
Зеленоградск.
12 июня, площадь «Роза ветров».
Торжественное мероприятие в Зеленоградске будет называться «Россия в сердце моём»0+.
Для гостей подготовили насыщенную программу с участием творческих коллективов округа и области. «Гостей ждут концертные выступления, посвящённые культурному наследию и многообразию народов нашей страны», — говорится в анонсе.
Краснознаменск.
12 июня, площадь имени Б. Городовикова.
В 12:00 в Краснознаменске стартует фестиваль «Единая, многонациональная Россия»6+, посвящённый Дню России. В программе заявлено участие местных Домов культуры.
В этом году традиционный концерт приурочили к Году единства народов России, а также к 80-летию образования Калининградской области. Поэтому творческие коллективы представят культурные традиции разных регионов — исторической родины многих местных жителей. В афише значатся Орловская, Рязанская, Брянская, Белгородская, Воронежская, Смоленская области, Пермский край и Республика Беларусь.
Ладушкин.
12 июня, городской парк.
В 12:00 начнётся концерт-акция в честь Дня России0+. Программа называется «Всё, чем в жизни живу, я Россией зову».
Мамоново.
12 июня, Дом культуры.
Программа, посвящённая Дню России0+, начнётся в 11:00.
Расписание:
11:00 — мастер-классы, 11:30 — акция «Триколор», 12:00 — праздничный концерт «Россия — родина моя!».
Неман.
12 июня, площадь у Дворца культуры.
Концерт «С любовью к России»0+ начнётся в 13:00. На сцене — патриотические песни и творческие номера.
Нестеров.
12 июня, Городской дом культуры.
В 15:00 начнётся праздничный концерт «Тебе, Россия!»0+. Вход свободный.
Собственный праздник пройдёт в Краснолесье. 12 июня в 14:00 в посёлке стартует программа «Здесь место силы, здесь наша судьба»0+. Планируются аквагрим, батуты, ярмарка с сувенирами и угощениями, фотозоны и выступление танцевального коллектива «Амбер Трайб».
Озёрск.
12 июня, парк «Заречный».
Праздничный концерт0+ в честь Дня России в Озёрске начнётся в 12:30.
В этот же день состоится велопробег «ВелОзёрск». Сбор участников в 9:15 у городского ФОКа, старт в 10:00.
Пионерский.
12 июня, городской парк.
Торжественный концерт0+ в Пионерском начнётся в 12:00.
Программа:
В 12:00 — открытие и выступления творческих коллективов. В 15:00 — патриотическая театрализованная программа «С чего начинается Родина». Участвуют ансамбль народной песни «Облепиха», АНО «Национальные культурные приоритеты» и образцовый хореографический ансамбль «Славяночка». В 16:30 — выступление скрипачки и вокалистки Юлии Дорофеевой. В 17:10 — вокальная группа «Девчата».
Полесск.
12 июня, Центральная площадь.
В 18:00 начнётся концерт0+, посвящённый Дню России. В программе: вокальная группа «Созвучие», а также народные ансамбли «Глынка» и «Рябинушка».
Правдинск.
11 июня, Дом культуры.
В 11:00 в городском ДК состоится игровая программа «Мы — россияне»0+. В 12:00 на площади — сбор гуманитарной помощи для участников СВО.
Светлогорск.
12 июня, Лиственничный парк.
С 9:00 до 16:00 в Светлогорске будет работать ярмарка народного творчества «Город мастеров».
В 16:00 начнётся концерт0+ с участием лучших коллективов округа. В программе: ансамбль народной песни «Облепиха» и хореографический коллектив «Славяночка».
Светлый.
Программу Дня России в Светлом ещё дорабатывают. Она появится на официальных ресурсах администрации.
Славск.
12 июня, разные площадки.
Торжественные мероприятия в Славске стартуют в 10:00. В программе: поднятие флага Российской Федерации и вручение паспортов юным гражданам.
В 10:30 на центральной площади основная программа0+:
квест «От края и до края», «Игры нашего двора», «Велосипедная гонка» (по четырём возрастным группам), костюмированная фотозона «День России».
Советск.
11, 12 и 13 июня, разные площадки.
В четверг, 11 июня, в Туристическо-информационном центре заработает фотовыставка «Родина начинается здесь!». В Музее истории города откроют выставочный зал «Александр I. Дипломат и патриот России».
В библиотеках города представят несколько книжных выставок. В 11:00 в городском парке проведут детский квест «Знаешь ли ты город, в котором живёшь?». В 14:30 в администрации округа пройдёт всероссийская акция движения первых «Мы — граждане России!» — торжественное вручение первых паспортов. В 15:00 на площадке перед ЦКД «Парус» состоится проект-акция «Россия — это я».
В пятницу, 12 июня, в 10:00 на набережной поднимут флаг России. В 10:30 там же начнётся всероссийская акция «Триколор».
С 10:00 на открытой спортивной площадке ФОК «Дружба» пройдёт областной турнир по баскетболу 3×3 среди девушек и юношей. В 12:30 там же стартуют X соревнования по волейболу памяти тренера Ю. В. Полякова. Вечером, в 21:00, на территории летнего кинотеатра на набережной покажут военный фильм «Малыш»16+.
В субботу, 13 июня, в 11:00 в Центральной библиотеке имени И. Я. Рутмана проведут открытый городской турнир по длинным нардам, посвящённый Дню России. В 21:00 на территории летнего кинотеатра на набережной покажут исторический фильм «Время первых»6+.
Все мероприятия, кроме кинопоказов, рассчитаны на аудиторию 0+.
Черняховск.
12, июня, Калининский квартал.
Фестиваль «Дружба народов — единство России»0+ приурочен к трём датам: Дню России, Году единства народов России и 80-летию Калининградской области.
В 10:00 в зале ожидания железнодорожного вокзала откроется выставка «Город труда и любви».
Далее мероприятия переместятся в сквер у памятного знака Петру I в Калининском квартале.
С 11:00 начнут работать интерактивные площадки и фотозоны, мастер-классы, молодёжный квест-путешествие «Обычаи и традиции народов России» и национальные площадки «Культурная мозаика», а также запустится акция «Мы — россияне!».
В 12:00 стартует концерт «Летопись единства»:
исполнение государственного гимна РФ, праздничная программа творческих коллективов «Ты — Россия моя!», общий праздничный хоровод «Мы — едины!».
Янтарный.
12 июня, Парковая площадь.
Жителей Янтарного с Днём России поздравит ансамбль народной песни «Облепиха» из Калининграда0+. Начало концерта в 13:00.
При неблагоприятных погодных условиях выступление переносится в музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок».