Подросткам выплатили 400 тысяч после вмешательства прокуратуры под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области восстановила трудовые права четырех подростков, которые летом 2025 года работали без официального оформления в ООО «СТРОЙ-КА». Руководство компании не выплатило юным сотрудникам около 400 тысяч рублей за их труд, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.