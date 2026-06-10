Гигантский причал Пермской судоверфи принял первый теплоход в Сарапуле

По информации Пермской судоверфи, строительства аналогичных причалов длится не менее четырех месяцев. Для спуска на воду конструкции используют слип из 13 дорожек с тележками. Он обеспечивает грузоподъемность на подъем до 1 950 тонн и до 2 860 тонн — на спуск. Максимальная длина поднятого на слип судна — 17 метров.