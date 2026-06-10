Волгоградские легкоатлеты взяли серебро и золото в Краснодаре

Не менее достойно выступил Архипп Белкин (тренер — Алексей Товарнов) в дисциплине метание копья. В своей лучшей попытке он отправил снаряд на 53 метра 2 сантиметра и завоевал серебряную медаль. Стабильные броски на высоком уровне позволили ему занять второе место среди сильных соперников.