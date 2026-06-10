В Тамбове хотят построить дороги и инженерную инфраструктуру за 295 млн

Контракт разделен на несколько этапов: подготовительные работы, переустройство инженерных сетей (канализации, линий электропередачи и связи), устройство земляного полотна и дорожной одежды на пяти участках, строительство пересечений и примыканий, обустройство дороги, монтаж дождевой канализации (четыре водостока), а также наружного освещения и светофорных объектов.