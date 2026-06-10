Нижегородский министр Сергей Яковлев награжден знаком «За вклад в развитие туризма»

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев награжден нагрудным знаком министерства экономического развития РФ «За вклад в развитие туризма». Награду ему вручили в рамках VI Международного туристического форума «Путешествуй!» в Москве 10 июня.
Форум проходит на ВДНХ с 10 по 14 июня на ВДНХ. (16+).
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко озвучил приветствие президента Владимира Путина гостям, участникам и организаторам. Глава государства отметил, что форум — ещё одна прекрасная возможность раскрыть, продемонстрировать огромный потенциал наших регионов в этой сфере.
Объединенная экспозиция национального туристического маршрута «Золотое кольцо» включила и Нижегородскую область. На стенде выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, что с 2017 по 2020 годы Сергей Яковлев был директором ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр». В 2020 году после конкурсной процедуры «Команды правительства» он был назначен на должность директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области. Затем возглавил министерство туризма и промыслов региона.