Нижегородский министр Сергей Яковлев награжден знаком «За вклад в развитие туризма»

Напомним, что с 2017 по 2020 годы Сергей Яковлев был директором ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр». В 2020 году после конкурсной процедуры «Команды правительства» он был назначен на должность директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области. Затем возглавил министерство туризма и промыслов региона.