Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский министр Сергей Яковлев награжден знаком «За вклад в развитие туризма»

Награда была вручена в рамках VI Международного туристического форума «Путешествуй!» на ВДНХ.

Источник: Время

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев награжден нагрудным знаком министерства экономического развития РФ «За вклад в развитие туризма». Награду ему вручили в рамках VI Международного туристического форума «Путешествуй!» в Москве 10 июня.

Форум проходит на ВДНХ с 10 по 14 июня на ВДНХ. (16+).

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко озвучил приветствие президента Владимира Путина гостям, участникам и организаторам. Глава государства отметил, что форум — ещё одна прекрасная возможность раскрыть, продемонстрировать огромный потенциал наших регионов в этой сфере.

Объединенная экспозиция национального туристического маршрута «Золотое кольцо» включила и Нижегородскую область. На стенде выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что с 2017 по 2020 годы Сергей Яковлев был директором ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр». В 2020 году после конкурсной процедуры «Команды правительства» он был назначен на должность директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области. Затем возглавил министерство туризма и промыслов региона.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше