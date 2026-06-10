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862 мигранта выдворены из Нижегородской области и России в январе-мае

Среди них — граждане Вьетнама, Кубы и Конго.

Источник: Живем в Нижнем

За первые пять месяцев 2026 года по решению нижегородских судебных приставов к выдворению из РФ приговорили 862 мигрантов. В их числе — граждане Вьетнама, Кубы и Конго и других государств.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону, иностранцам пришлось покинуть нашу страну из-за нарушения правил въезда или проживания на ее территории (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ).

Перед выдворением нелегалы были помещены в центр временного содержания иностранцев. Когда все необходимые документы были оформлены, мигранты отправились к пункту пропуска через госграницу РФ в сопровождении приставов. Там их встретили сотрудники ФСБ.

Снова посетить Россию выдворенные нарушители смогут только через пять лет.

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