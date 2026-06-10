Опасную молочную продукцию выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области выявлены серьёзные нарушения в сфере производства молочной продукции — такую информацию распространила пресс‑служба регионального управления Россельхознадзора.
В ходе внеплановой инспекции ООО «Производственно‑фасовочная компания» специалисты ведомства зафиксировали сразу несколько проблемных моментов. В частности, были выявлены отклонения от установленных норм при хранении готовой продукции, а также факты использования сырья сомнительного качества.
Лабораторный анализ творога показал наличие в составе недопустимых компонентов — в частности, запрещённых кислот. Помимо этого, выяснилось, что компания пренебрегала обязательной ветеринарно‑санитарной экспертизой части используемого сырья.
По итогам проверки в отношении производителя оформлен административный протокол — ему грозит штраф.
Ранее производителей мяса поймали на нарушениях в Нижегородской области.