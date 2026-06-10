Опасную молочную продукцию выявили в Нижегородской области

В ходе внеплановой инспекции ООО «Производственно‑фасовочная компания» специалисты ведомства зафиксировали сразу несколько проблемных моментов. В частности, были выявлены отклонения от установленных норм при хранении готовой продукции, а также факты использования сырья сомнительного качества.