Более 860 мигрантов выдворили из Нижегородской области с начала года

Нижегородские судебные приставы выдворили за пределы страны гражданин Судана, а также несколько уроженцев Таджикистана и Киргизии, не имевших документов, подтверждающих право на законное пребывание и трудовую деятельность в России. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.
Основанием для выдворения стали решения суда, вынесенные за нарушения иностранцами или лицами без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ.
До отправки на родину мигранты находились в центре временного содержания. После оформления необходимых документов приставы сопроводили их к пункту пропуска через государственную границу и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России. Въезд в Россию для них закрыт на ближайшие пять лет.
Всего за пять месяцев 2026 года из региона выдворены 862 человека. Среди них — граждане Кубы, Конго, Ганы, Индии и Вьетнама. Однако большинство нарушителей составили выходцы из стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что четверых иностранцев, работавших на нижегородской автомойке, выдворят из страны.