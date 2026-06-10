Более 860 мигрантов выдворили из Нижегородской области с начала года

До отправки на родину мигранты находились в центре временного содержания. После оформления необходимых документов приставы сопроводили их к пункту пропуска через государственную границу и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России. Въезд в Россию для них закрыт на ближайшие пять лет.