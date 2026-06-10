В Моздокском районе Северной Осетии оценили состояние озимых культур

Специалисты проверили состояние озимых культур и садов в Моздокском районе Северной Осетии. Подобные работы отвечают целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Проверка прошла на территории хозяйства «Дружба». Оно подготовило под урожай 2026 года 670 га озимых культур. Кроме того, компания активно занимается развитием садоводства: в текущем году заложены сады на площади 34 га.
Специалисты регионального управления сельского хозяйства посетили поля компании. В ходе визита они осмотрели плантации клубники и начали уборку урожая черешни.
«Такие выездные мероприятия и мониторинг посевов являются важной частью нашей работы по реализации национального проекта. Они позволяют нам не только контролировать ситуацию на местах, но и оперативно предоставлять хозяйствам методическую и консультационную помощь для достижения высоких показателей урожайности», — отметил врио министра сельского хозяйства республики Алан Макиев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.