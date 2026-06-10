Раскрыт механизм, мешающий ультрафиолету разрушать пластик в природных средах

В эти пробы воды ученые добавили обрезки полистирола и других форм пластика и проследили на протяжении трех месяцев за тем, как менялась структура, облик и химический состав этого аналога пластикового мусора. Схожим образом исследователи также проследили за деградацией фрагментов пластика в чистой воде, не содержавшей в себе солей или органики, что раскрыло существенные различия в скорости и характере воздействия ультрафиолета на пластик.