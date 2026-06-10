Замруководителя управления «Росморпорта» задержали в Ростовской области

В частности, в октябре 2025 года для оформления готовности ледокольного флота к осенне-зимнему периоду представитель управления «Росморпорта» передал 270 тысяч рублей директору судоремонтного завода в Керчи. Предполагалось, что деньги в итоге получат в Роспотребнадзоре и оформят санитарное свидетельство на ледокол «Капитан Демидов».