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Выездной День здоровья прошел в Краснослободском районе Мордовии

Участники могли заняться спортом, пройти медицинское обследование и узнать о принципах здорового образа жизни.

Источник: Национальные проекты России

Региональная программа движения «За медицину здорового долголетия» стартовала в Мордовии в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря ей в Краснослободском районе состоялся выездной День здоровья, сообщили в администрации главы и правительства республики.

Мероприятие прошло в Доме культуры Гуменского сельского поселения. Участники могли заняться спортом, пройти медицинское обследование и узнать о принципах здорового образа жизни.

Для жителей были организованы консультации врачей-специалистов, а также творческие мастер-классы. В частности, юные участники приняли участие в интеллектуально-спортивной игре «ПроЗдоровье», подготовленной сотрудниками молодежного центра.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.