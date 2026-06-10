Опрос: каждый пятый сибиряк не знает, за какие услуги можно оформить налоговый вычет

Сибиряки отметили, что чаще всего возвращают налоги в случае крупной покупки — такой ответ дали 37% респондентов. В прошлые годы чаще всего возвращали средства за лечение (40%), покупку недвижимости (33%) и обучение (22%). Около 40% пользуются личным кабинетом ФНС для оформления заявления, а возможность оформлять вычет через приложение банка мотивирует 34% участников опроса тем, что деньги можно быстро получить на карту банка.