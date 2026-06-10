Нижегородец создает архив удмуртской традиционной культуры

Житель Нижнего Новгорода Александр Юминов занимается созданием музейных пространств культуры народов Удмуртии. Участниками выставки становятся жители удмуртских деревень. Они наполняют музей не просто старинными предметами, а своими воспоминаниями, голосами и видеозаписями.
Александр Юминов переехал из Удмуртии в Нижний Новгород 15 лет назад. Он работал много лет в музее современного искусства «Арсенал», однако его манила культура Удмуртии. Вскоре он со своей командой стал выезжать в деревни на севере республики, потому что тот район мало изучен, но хранит аутентичный фольклор и древние сакральные вещи.
Нижегородец рассказал контент-партнеру «РГ» «Pravda-nn.ru», что с единомышленниками они решили заняться созданием публичного архива удмуртской традиционной культуры, которым смогут воспользоваться как ученые, так и все желающие.
«Музей исчезнувших деревень».
Этому проекту скоро исполнится 10 лет. Он представляет собой интерактивный музей, в котором можно услышать голоса жителей исчезнувших деревень, записи их писем. Для каждой деревни был создан альбом с фотографиями, а жители поделились своими традициями и обычаями.
Например, в удмуртских семьях у детей была обязанность — следить, чтобы в доме всегда было тепло. Для этого они должны были заменять прогоревшие лучины на новые.
Также на выставке представлено письмо жительницы удмуртской деревни. Она написала его 35 лет назад, но уже тогда женщина говорила, что деревни почти нет, все уехали, а улицы опустели.
В интерьере музея используется много желтого цвета, потому что желтый цветок италмас (купальница европейская) является символом Удмуртии. Он обозначает любовь, верность, надежду и печаль. Италмас занесен в Красную книгу республики.
«Тканые истории деревни Кузьмовыр».
В июле Александр Юминов открывает новый проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов — «Музей тканых историй» в деревне Кузьмовыр. Эта территория обеспечивала ткаными изделиями всю Удмуртию. Оказалось, что в сундуках жителей хранится настоящее сокровище, а именно: 14-метровые тканые полотнища, готовые изделия с уникальными конструкторскими решениями. Однажды в музей принесли удмуртское свадебное платье, которому больше 100 лет. Оно стало не только экспонатом, но и основой для целой коллекции одежды, которую стали носить жители деревни.
Специалисты по удмуртской культуре рассказали, что прясть и ткать девочки учились с 6−7 лет, ведь свой сундук с приданым они должны были собирать самостоятельно. В итоге у каждой девушки набирались десятки нарядов.
Женский традиционный удмуртский костюм состоит из рубахи (шортдэрем), распашных халатов (дарем), фартука, берестяных головных уборов (айшон) и покрывал. А мужской — из рубахи-косоворотки и холщовых штанов. Обычно воротник рубахи украшали символическими узорами. Зимой мужчины надевали кафтаны и тулуп из овчины. Головным убором у них был колпак из сукна или шапка из валяной овчины или шерсти.
В музейной коллекции Кузьмовыра много предметов, выполненных в технике «браное в рубчик». То есть с лицевой стороны узорная нить уходит внутрь полотна, а с изнаночной стороны ее нет. Она слегка проглядывает через более светлые нити основы, из-за чего возникает мягкий пастельный эффект.
В удмуртском костюме преобладает красный цвет и мелкая клетка, которая играла роль оберега. Люди верили, что чем меньше клетка и чем гуще она покрывает наряд замужней женщины, тем больше детей будет в ее семье.
Северные удмурты в национальной одежде использовали три главных цвета: черный означал плодородную землю и устойчивость, красный символизировал солнце и жизнь, а белый говорил о чистоте помыслов и поступков. Южные удмурты отдавали предпочтение зеленым, красным и коричневым оттенкам.
Помимо костюма, женщины носили множество украшений. Это нагрудники, густо расшитые стеклянными бусами, монетами и металлическими деталями, а также монисто из жемчуга, монет, бисера и бус. Монеты пришивали и к чересплечному украшению. Считалось, что звон, который оно издавало, отпугивает злых духов.
Как и у многих других народов, удмуртская одежда указывала на место проживания человека, его возраст и семейное положение.
«Деревенский музейный кластер».
На данный момент нижегородец работает над объединением обоих проектов в единое музейное пространство. Проект также реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
«Мы хотим сделать традиционную культуру не воспоминанием о прошлом, а разговором о настоящем и будущем», — отмечает Александр Юминов.