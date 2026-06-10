Нижегородец создает архив удмуртской традиционной культуры

Александр Юминов переехал из Удмуртии в Нижний Новгород 15 лет назад. Он работал много лет в музее современного искусства «Арсенал», однако его манила культура Удмуртии. Вскоре он со своей командой стал выезжать в деревни на севере республики, потому что тот район мало изучен, но хранит аутентичный фольклор и древние сакральные вещи.