С начала года в Красноярском крае у собственников изъяли более 150 гектаров сельхозземель

Специалисты регионального управления Россельхознадзора с начала текущего года обследовали 90,6 тысячи гектаров неиспользуемых земель. Как сообщили в пресс-службе ведомства, данная работа проводится с целью вовлечения их в сельскохозяйственный оборот. Установлено, что 36,8 тысячи гектаров заросли сорной травой и кустарниками. В случае если земля не используется в течение 3 и более лет, а собственник не исполняет выданные ему предписания, сотрудники управления инициируют изъятие участка. С начала года специалисты ведомства направили в агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края материалы об изъятии 12 неиспользуемых участков общей площадью 388,1 гектара. В последующем земля будет продана с публичных торгов. Больше 150 гектаров неиспользуемой по назначению более 3 лет подряд земли у владельцев в этом году принудительно изъяли в судебном порядке. Читайте также: В аэропорту Красноярск изъяли и сожгли почти полтонны овощей, фруктов, орехов и зелени На юге Красноярского края в столовой и кафе готовили из неизвестного мяса Специалисты нашли нарушения в декларациях на 352 тысячи тонн красноярского зерна В Красноярский край ввезли более 135 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана В Красноярске на рынке изъяли и уничтожили 44 килограмма опасной баранины Через аэропорт Красноярска 10 питомцев улетели в заграничное путешествие С начала года из Красноярского края в Китай отправили больше 25 тысяч тонн рапсового жмыха Жители Красноярского края съели почти 60 тонн импортной клубники.