«Экотехнологии» обжалуют штраф за невывоз мусора под Воронежем

В селе Каширское на улице Октябрьской возник конфликт из-за мусорной площадки, которая долго была переполнена отходами. Местные жители обратились в прокуратуру. В результате проверки АО «Экотехнологии» привлекли к ответственности по статье 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований), а региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию на 250 тысяч рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура 9 июня. Но сама компания не согласна с наказанием и намерена оспорить его в суде.