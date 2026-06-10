В селе Шошка на территории Республики Коми обустроят «Умную ферму»

Инвестпроект «Умная ферма» реализуется на территории села Шошка в Республике Коми в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка региона.
В прошлом году предприятие «Сыктывдинское» под управлением компании «Сыктывкарский молочный завод» приобрело комплексы высокопроизводительной техники для уборки кормовых культур: платформа-подборщик, жатка для уборки трав. Недавно в хозяйство доставили две роботизированные установки для доения. Также уже завершены все необходимые строительно-монтажные работы. Официальный запуск инновационной фермы намечен на август.
«Реализация инвестпроекта в Шошке особо значима в Год села, объявленного в Коми главой региона Ростиславом Гольдштейном», — отметили в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка республики.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.