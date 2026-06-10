В селе Шошка на территории Республики Коми обустроят «Умную ферму»

В прошлом году предприятие «Сыктывдинское» под управлением компании «Сыктывкарский молочный завод» приобрело комплексы высокопроизводительной техники для уборки кормовых культур: платформа-подборщик, жатка для уборки трав. Недавно в хозяйство доставили две роботизированные установки для доения. Также уже завершены все необходимые строительно-монтажные работы. Официальный запуск инновационной фермы намечен на август.