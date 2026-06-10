Представители Забайкалья приняли участие в выставке сельхозотрасли в Китае

«Это крупнейшая международная выставка сельскохозяйственной отрасли. И мы рады, что были причастны к тому, чтобы и наши забайкальские производители смогли не просто представить себя, а сделать это достойно. Важно соблюсти все правила, чтобы потенциальные партнеры заметили и заинтересовались!» — сказала министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.