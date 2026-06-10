Представители Забайкалья приняли участие в выставке сельхозотрасли в Китае

Центр поддержки экспорта Забайкальского края организовал участие региональных компаний в выставке The 19th International Grain and Oil Exhibition в Китае. Развитие внешней торговли отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Это крупнейшая международная выставка сельскохозяйственной отрасли. И мы рады, что были причастны к тому, чтобы и наши забайкальские производители смогли не просто представить себя, а сделать это достойно. Важно соблюсти все правила, чтобы потенциальные партнеры заметили и заинтересовались!» — сказала министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.
Регион представил павильон с продукцией четырех компаний. За три дня в павильоне прошло более 170 бизнес-встреч.
«Интерес к нашей площадке был большим: стенд привлек внимание делегатов из разных провинций Китая — Фуцзянь, Юньнань, Гуандун и других. Рады были видеть и наших соседей — покупателей из автономного района Внутренняя Монголия», — отметила руководитель центра поддержки экспорта Забайкальского края Алина Тимошенко.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.