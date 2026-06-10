В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль в честь Дня молодежи

Большой молодежный фестиваль состоится 27 июня в Ханты-Мансийске. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Молодежном центре Югры.
Фестиваль пройдет в честь Дня молодежи, который в этом году посвящен единой концепции «Мечта. Гордость. Единство». Молодежные движения и организации, а также ведущие российские компании представят свои проекты, программы и возможности для детей и молодых людей. С программой фестиваля в регионах России можно ознакомиться на сайте деньмолодёжи.рф.
В Югре праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона. В Ханты-Мансийске в течение дня для гостей будут работать интерактивные площадки, концертные программы, лекции, уличные акции, семейные активности и спортивные зоны.
Одной из площадок станет выставка практик «Открываю Югру. Арктика». Она будет посвящена возможностям для молодых людей на арктических территориях региона — в Белоярском и Березовском районах.
Также для участников фестиваля состоится лекторий Российского общества «Знание». Молодые люди смогут встретиться с экспертами, обсудить актуальные темы, получить новые знания и посмотреть на возможности личного и профессионального развития через живой диалог с лекторами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.