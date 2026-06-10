В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль в честь Дня молодежи

Фестиваль пройдет в честь Дня молодежи, который в этом году посвящен единой концепции «Мечта. Гордость. Единство». Молодежные движения и организации, а также ведущие российские компании представят свои проекты, программы и возможности для детей и молодых людей. С программой фестиваля в регионах России можно ознакомиться на сайте деньмолодёжи.рф.