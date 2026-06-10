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Гострудинспекция проверяет информацию о долгах по зарплате в БК «Пари НН»

Из-за этого команду могут снять с чемпионата.

Источник: Время

Гострудинспекция в Нижегородской области устанавливает достоверность сведений о якобы невыплате зарплаты в баскетбольном клубе «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Обращений в адрес Гострудинспекции не поступало, однако в ходе мониторинга СМИ выяснилось, что «БК “Нижний Новгород” под угрозой снятия с чемпионата Единой лиги ВТБ, потому что в клубе имеются задолженности по зарплатам».

Руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес отметил, что при подтверждении информации будут приняты меры инспекторского реагирования.