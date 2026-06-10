Гострудинспекция проверяет информацию о долгах по зарплате в БК «Пари НН»

Обращений в адрес Гострудинспекции не поступало, однако в ходе мониторинга СМИ выяснилось, что «БК “Нижний Новгород” под угрозой снятия с чемпионата Единой лиги ВТБ, потому что в клубе имеются задолженности по зарплатам».