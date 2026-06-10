«Единая Россия»: Народная программа укрепила социальную сферу, фракция продолжит расширять инициативы

На заключительном окружном форуме «Есть результат!» в Москве подвели итоги реализации Народной программы партии «Единая Россия» и представили новые инициативы. По словам Председателя партии Дмитрия Медведева, принцип «государство — для человека» заложен в основу программы и остаётся ориентиром в законотворческой и практической работе партии.
Медведев напомнил, что в сложных условиях пандемии, санкций и внешнего давления «Единая Россия» расширяла программу, чтобы обеспечить её соответствие национальным целям развития.
«Мы старались сделать всё, чтобы эти закономерности воплотились в жизнь даже в самых непростых условиях», — отметил он на пленарном заседании.
За прошлый год парламентская фракция партии внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, направленных на реализацию Народной программы, подчеркнул Председатель. По его словам, все виды работ синхронизировались с правительственными программами и были обеспечены доступными финансовыми и организационными ресурсами.
Особое внимание в докладах было уделено достижениям в социальной сфере: поддержке семей с детьми, пожилых людей, ветеранов, участников боевых действий и инвалидов. При работе над государственным бюджетом на текущий год «Единая Россия» добилась увеличения финансирования мероприятий Народной программы на 174 млрд рублей. По словам Медведева, принцип «государство для человека» реализуется как в масштабных проектах, так и в точечных, адресных решениях.
Новую Народную программу партия планирует сделать политически сильным и конкретным документом; её экономический блок должен отвечать актуальной ситуации в стране, поскольку крепкая и самостоятельная экономика — основа успехов России, заявил Медведев. Среди приоритетов он выделил поддержку предпринимательской инициативы, развитие креативных индустрий и создание стимулов для молодых предпринимателей, в том числе через гранты и программу «Студенческий стартап».
Заместитель председателя Правительства Александр Новак, выступивший на форуме, подчеркнул, что Правительство рассматривает «Единую Россию» как ключевого партнёра в реализации задач, поставленных Президентом, и отметил важность совместной ежедневной работы исполнительной власти и партии.
По итогам шести тематических круглых столов участники форума обобщили предложения для включения в новую Народную программу «Единой России», которые лягут в основу дальнейшей работы партии и законопроектной активности.