В центре «Вилга» в Карелии начали выращивать новые виды растений и цветов

Специалисты лесного селекционно-семеноводческого центра «Вилга» в Карелии начали выращивать новые виды растений и цветов благодаря модернизации, проведенной при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
После обновления в центре выращивают не только молодые сосны и ели, но и новые декоративные виды растений: сотрудникам удалось вырастить 15 сортов гортензий и различные сорта тюльпанов.
В прошлом году питомник вырастил на продажу более 12 тысяч тюльпанов, в этом — уже 20 тысяч. Первоочередная задача — выращивать семенные луковицы. Это важно как с точки зрения импортозамещения, так и развития экономики предприятия.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.